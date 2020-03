Vanavond informatievergadering rond rookmelders en het gebruik ervan DDH

03 maart 2020

16u01 0 Diest Oscare VZW, gespecialiseerd in de nazorg voor mensen met brandwonden en littekens, en de brandweer van Diest organiseren vanavond een informatievergadering rond brandveiligheid in je woning en dat is blijkbaar niet overbodig.

Volgens de initiatiefnemers eisen woningbranden in ons land nog altijd te veel slachtoffers en is het cruciaal dat mensen investeren in rookmelders en op voorhand een deftig vluchtplan opstellen. Per bouwlaag moet je in Vlaanderen trouwens sowieso een rookmelder installeren. “Rookmelders vervangen ‘s nachts dus je ogen, oren en neus en waarschuwen je op tijd. Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen en zorg voor een melder op elk verdiep”, zeggen de initiatiefnemers. Om hierbij te helpen organiseren ze vanavond een informatievergadering in het gemeentehuis aan de Dorpstraat 7 in Geetbets. De vergadering begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.