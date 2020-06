Vanaf 1 juli kan je weer een plonsje wagen in De Halve Maan: “Enkel met een gereserveerd ticket ben je welkom, en relschoppers worden geweerd” DDH

26 juni 2020

13u53 0 Diest Na het groene licht van de Veiligheidsraad om zwembaden weer open te stellen voor het publiek zal ook de provincie Vlaams-Brabant haar zwembaden in de recreatiedomeinen, zoals de Halve Maan in Diest, weer openen op 1 juli. Een bezoekje wordt echter nog niet meteen net als vroeger. Je moet reserveren, en om de afstand te kunnen garanderen heeft elke zwemmer recht op 10 vierkante meter zwembad. De provincie greep de opening aan om de ‘leefregels’ van het zwembad ook nog eens onder de loep te nemen.

Wanneer je wil gaan zwemmen in het openluchtzwembad in de Halve Maan zal je moeten reserveren en een online ticket kopen, maar plonsen kan dus eindelijk weer vanaf 1 juli. “We zijn blij dat we met deze zomerse temperaturen de zwembaden kunnen openen voor een frisse duik”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “Om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te waarborgen, moeten de bezoekers wel rekening houden met een aantal maatregelen. Zo moet je voldoende afstand bewaren van anderen en daardoor wordt de capaciteit verminderd tot 10 m² zwemoppervlakte per persoon. Voor de Halve Maan wil dat zeggen dat de capaciteit van 6.000 personen teruggebracht wordt tot 800.”

Er geldt geen beperking in de duur van je bezoek, ook al is dat elders wel zo, en het zwembad is dan ook gewoon open van 11 tot 18 uur. Wie wil zwemmen moet reserveren door vooraf online een ticket te kopen via www.vlaamsbrabant.be/zwemmen. Je kan telkens maximaal 6 tickets kopen om te gaan zwemmen en de kassa’s zijn enkel open om de online aangekochte tickets te controleren. Ter plaatse kan je dus geen inkom betalen. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis binnen, tot 12 jaar (en tot die leeftijd moeten ze ook vergezeld zijn van een ouder of volwassene) betaal je 2 euro en volwassenen die in de provincie Vlaams-Brabant wonen 4 euro, volwassenen van buiten de provincie moeten 12 euro betalen. Voor bezoekers met een EDC kaart kost het bezoek 2 euro, net als voor zij die aangesloten zijn bij het steunpunt vakantieparticipatie. Personen met een begeleiderspas van Vlaams-Brabant mogen gratis komen zwemmen.

Roken mag alleen nog op bepaalde plaatsen

Bovendien wordt het roken op het domein aan banden gelegd. “Het voorbije seizoen ontvingen we veel vragen over roken in de domeinen. Om een fijne dag voor iedereen te garanderen, voeren we geen algemeen rookverbod in, maar komen er rookvrije zones op plaatsen waar veel kinderen zijn. Concreet wil dat zeggen dat er een rookverbod geldt in de zwembaden en speeltuinen. De rookvrije zones worden aangeduid zodat er geen misverstanden kunnen zijn”, vult Schevenels aan.

Er komt ook een nieuw toegangs- en registratiesysteem voor de bezoekers van de provinciedomeinen met een openluchtbad. Aan de toegang van het provinciedomeinen moet je voortaan je identiteitskaart tonen en dat is iets waar burgemeester Christophe De Graeve (Open Diest) zich eerder al blij om maakte. “Het geeft ons de mogelijkheid om relschoppers te weren uit het domein”, vertelde hij eerder deze week al.

Tenslotte dringt de gedeputeerde ook aan op het dragen van echte zwemkledij indien je het zwembad een bezoek wilt brengen. “Na de commotie van afgelopen zomer hebben we onze voorschriften verduidelijkt zodat er geen misverstanden meer kunnen zijn. Zo moeten heren een zwembroek dragen tot boven de knie en zonder zakken. Vrouwen moeten een eendelig, aansluitend en uit zwemstof gemaakt badpak dragen tot boven de knie, zonder zakken en tot boven de elleboog, tankini of bikini. Enkel een badmuts mag het hoofd bedekken.”