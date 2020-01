Van toverbollen tot veggie-snoep: knalroze Snoephuisje van Madame Ann heeft eindelijk vaste stek Kristien Bollen

23 januari 2020

06u27 0 Diest Het Snoephuisje van Madame Ann is verhuisd. Deze week opende ze de deuren in de Ketelstraat, op slechts enkele meters van het pand waar ze drie jaar geleden de deuren opende. Eigenlijk is dit al de derde locatie op amper zes jaar tijd. “Ook wel de laatste keer dat ik verhuis, vanaf nu blijf ik hier tot het eind van mijn dagen”, lacht Ann van het gezellige retro stadswinkeltje.

Hoewel Ann Bautil (48) nog niet zovele jaren een snoepwinkel runt, weten klanten haar te vinden. Als je Het Snoephuisje binnen stapt krijg je een begroeting net zo zoet als het snoepgoed van een dame met kennis van zaken. Moeilijk te geloven dat Ann opgroeide tussen de schoenen. “ Van jongs af aan heb ik in de schoen- en handtassenzaak van mijn ouders Liliane en André in Begijnendijk gewerkt. Na het pensioen van mijn ouders moest ik dus op zoek naar een andere job. Ik vatte het idee op om een eigen zaak op te starten. Mijn tante en nonkel hadden vroeger een snoepkraam waarmee ze op de markten stonden. Als kind mocht ik daar dan wel eens in rondsnuffelen. Ook de geur die er steeds hing was fantastisch. Ik heb daar enkel leuke herinneringen aan; het leek me dus wel een mooie uitdaging om mijn eigen snoepwinkeltje te openen”, vertelt Madame Ann.

Zwerftocht

Ann opende haar zaak zes jaar geleden in Begijnendijk, maar verhuisde drie jaar geleden naar Diest. Vandaag, nog eens drie jaar later is ze nog eens verhuisd. “Eerst dicht bij huis, dan toch maar naar een grotere stad”, legt Ann uit. “De winkel hier wat verderop huurde ik. De mogelijkheid om dit pand te kopen, wilde ik niet laten schieten. Op amper een week tijd verhuisde ik de winkel van de ene naar de andere locatie”. Al ging dat laatste wel bijna helemaal fout. “De tweede dag van de verhuis viel ik van de ladder en kon niet meer stappen. Gelukkig bleek na een check-up in het ziekenhuis dat ik niets gebroken had. Een dagje rustiger aan was wel geboden, maar de verhuis is toch nog op tijd goed gekomen”, lacht de dame in het knalroze pakje in haar knalroze winkel.

Madame Jeanne van de Kotmadam

Zowat alles in het interieur van Het Snoephuisje is roze. “Voor de inrichting van de winkel heb ik me laten inspireren door het TV programma ‘De Kotmadam’ met het snoephuisje van Madame Jeanne. Zo werd het dus ‘Het Snoephuisje’ bij Madame Ann. Hoewel het in de tv-reeks vooral groen is dat haar winkeltje kleurt ging ik voor roze, gewoon omdat ik dat een mooie kleur vind”.

Van retro tot veggie snoepgoed

Niet enkel de inrichting van de winkel is uniek te noemen, ook het snoepgoed is speciaal. Zo kan je er terecht voor retro snoep zoals neuzen, spekken, violletjes, smoeletrekkers en toverbollen, maar Madame Ann heeft ook suikervrij snoep. “Ons gamma is bewust erg uitgebreid om ons te onderscheiden van het supermarktsnoep. Ik maak ook zelf snoeptaarten En heb je ons veggie-snoep al geproefd?. Dat is snoep zonder gelatine.” Alle zoetebekken kunnen dus hun hartje ophalen in het Snoephuisje.