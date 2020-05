Van Somalische vluchteling tot kabinetsmedewerker: Ayan (39) schrijft boek over haar levensverhaal Dirk Desmet

22 mei 2020

17u54 0 Diest De Somalische Ayan Mohamud Yusuf (39) heeft een lange lijdensweg afgelegd vooraleer ze in Diest belandde. Door de oorlogen in haar thuisland vluchtte ze als bijna 17-jarige weg en toen ze alleen op het vliegtuig stapte, dacht ze naar Amerika te reizen. Het vliegtuig landde uiteindelijk in ons land. Hier schopte ze het tot kabinetsmedewerker van verschillende ministers en minister-presidenten, waaronder Jan Jambon. In haar boek ‘Op zoek naar vaste grond’ vertelt ze haar levensverhaal.

Hoe waren jouw kinderjaren?

Als kind was ik best gelukkig want aanvankelijk was er geen oorlog. Maar toen die uitbrak zijn we met zijn allen vertrokken. We gingen naar een nonkel die in een oorlogsvrij gebied woonde, maar telkens weer breidde het slagveld uit en moesten we verder weg gaan. Ik ben thuis vertrokken zonder iets mee te nemen, omdat we de indruk wilden wekken dat we zouden terugkomen. Dat wil zeggen dat we ook vertrokken zonder papieren of paspoort. Ik liet zelfs mijn bril achter.

De oorlog werd alleen maar erger?

Ja inderdaad, en uiteindelijk zijn we naar Kenia gevlucht, maar aan de grens zaten we vast. We hadden geen papieren meegenomen en dus moesten we in Dadaab blijven. Vandaag is dat een van de grootste vluchtelingkampen, maar toen wij er aan kwamen was er nog niets. Als kind vond ik het best spannend om een huis te bouwen en kilometers te lopen om water te halen. Wist ik veel, ik was toen tien.

Hoe beleeft een kind dat?

Ze vertelden mij voortdurend dat we terug naar huis zouden gaan, maar we trokken almaar verder. Uiteindelijk denk je wel dat je niet meer terugkeert, maar we zijn toch teruggegaan naar Noord-Somalië omdat de oorlog zogezegd voorbij was. Dat was de eerste keer dat iedereen in onze familie gesplitst werd, want iedereen trok naar de regio waar hij oorspronkelijk van afstamde. Die dag leerde ik ook voor het eerst over de verschillende stammen in ons land. Met mama ging ik naar Laascaanood, ook een paar broers en zussen gingen mee. Uiteindelijk belandde ik bij mijn zus in Ethiopië. Door mijn oogziekte moest ik namelijk dringend een arts zien. Ik dacht toen nog dat ik erna terug kon gaan naar mijn ouders, maar mijn zus besloot dat ik naar Assab moest om daar een andere oogspecialist te zien. Uiteindelijk kwam ik in een ziekenhuis terecht waar ze me zouden opereren, maar ook dat is nooit gebeurd want de artsen vonden het risico te groot. Vandaag zie ik trouwens nog altijd niet goed. Na veel omzwervingen bij familieleden besliste een nonkel dat ik naar Amerika moest gaan. Ik had mama net kunnen traceren in de stad Addis Abeba toen ik telefoon kreeg van hem om te zeggen dat we naar het buitenland konden verhuizen. Ik ging uiteindelijk mee en het toestel landde in België in plaats van Amerika. Ik wist absoluut niet waar ik was en eigenlijk interesseerde mij dat ook niet. Ik was weg uit Afrika en was gescheiden van mijn ouders, dat was vreselijk.

Op bijna 17 jaar zonder ouders in een vreemd land, dat lijkt mij moeilijk?

Mijn eerste huis in België was het ‘Klein Kasteeltje’ waar asielzoeker werden opgevangen en jouw naam opeens een nummer werd. Ik had het heel moeilijk om eten te vragen en kleren aan te doen van andere mensen. Ik moest groot worden zonder mijn mama of papa en voelde mij heel alleen. Waar ik was deed er niet toe, dat ik er was zonder gezin baarde mij echt zorgen. Mijn zussen, broers en ouders stuurden wel brieven, maar ik kon die toen niet lezen want door mijn oogziekte had ik nooit leren lezen. Eén keer vroeg ik aan iemand om voor te lezen en die lachte mij zo uit en zei ‘hoe dom en achterlijk ben je’. Ik durfde daarna aan niemand nog te vragen om iets voor te lezen want ik schaamde mij. Toen besloot ik zelf te leren lezen.

Uiteindelijk konden jullie wel snel weg uit het ‘Klein Kasteeltje’...

Dat is waar. De verantwoordelijken snapten snel dat dit geen spel was en wij echt niet anders konden. We konden naar een flat met twee kamers voor vijf mensen en ik ging studeren. Ik deed echt mijn best en luisterde goed. Ik wilde niet dat mijn ouders verhalen zouden horen over hun dochter die niet goed bezig was.

Je slaagde ook in je opzet?

Ik studeerde goed en na hard werken werd ik uiteindelijk kabinetsmedewerker van verschillende eerste ministers en minister-presidenten, waaronder Jan Jambon. Daar ben ik best trots op. Weet je, ik denk dat mensen alles kunnen. Waar een wil is, is een weg. Ik kwam dan ook de liefde tegen en we hebben ons gesetteld in Diest. Mijn man werkt voor een Nederlandse firma, ik in Brussel. Diest was voor beiden halverwege. Ik heb mij wel moeten aanpassen want aanvankelijk vond ik het platteland niet zo fijn. Ik had geen wagen en was opeens afhankelijk van mijn man, dat was vreemd want ik was zolang onafhankelijk geweest. Intussen houd ik van de regio en de mensen en vooral van al de historische plekjes die de stad heeft.

Waarom wilde je een boek schrijven?

Ik doe heel veel infosessies op scholen en vaak vragen kinderen mij hoe ze mijn verhaal aan hun ouders kunnen meegeven omdat ik ze aanspoor om ervoor te gaan. Thuis krijgen ze vaak de boodschap: we zijn wie we zijn en leg er je bij neer. Daarom dat ik mijn verhaal wilde neerschrijven. Velen krijgen te maken met racisme maar ik noem het liever grofheid. Ik werk in Brussel en daar krijg ik van sommige Marokkanen te horen “jij bent een mooie aap en niet zoals ander apen met een dikke neus”. Ik solliciteerde ooit bij een firma in Antwerpen en na drie rondes mocht ik op gesprek bij de hoofdverantwoordelijke. Toen die mij zag barste hij in woede uit en vroeg zijn medewerkers waarom ze zijn tijd verspilden aan iemand zoals ik. De man werd uiteindelijk ontslagen maar ik maak mij daar niet kwaad om en noem het geen racisme, eerder grofheid en dom gedrag. Zijn collega’s waren er ook kapot van, dus ik geloof niet dat we iedereen in dezelfde hoek moeten duwen.

Tenslotte, wat hoop je nog te bereiken?

Ik zou heel graag een weeshuis beginnen voor alle kinderen die nu geen toekomst hebben. Ik ben ervan overtuigd dat ik voor hen een verschil kan betekenen. Zij zijn onze toekomst en mijn verhaal bewijst dat alles mogelijk is.