Uitbater snackbar bedreigt controleurs met vleesmes KAR

10 oktober 2019

17u42 0 Diest De strafrechter in Leuven heeft een man veroordeeld tot acht maanden cel voor bedreiging van twee RSZ-inspecteurs met een koksmes. Dat gebeurde tijdens een onaangekondigde sociale controle in zijn snackbar in Diest.

Twee leden van de RSZ-inspectie brachten op 29 augustus 2018 een onaangekondigde sociale controle in een snackbar in Diest. Ze troffen er drie personen aan het werk aan. Een man van middelbare leeftijd weigerde zijn identiteit kenbaar te maken en vluchtte in het bedrijfsvoertuig van de zaak.

Een vrouw die achter de toog eten stond te bereiden, weigerde haar identiteitskaart te tonen. Echt last kregen de inspecteurs pas met de uitbater zelf. Metehan U. belette de controleurs de toegang tot een werkruimte achter de keuken, waar de vrouw haar toevlucht had genomen. Tijdens een schermutseling werd een van de inspecteurs hardhandig uit de keuken verwijderd. De uitbater ging nog een stapje verder. Hij nam een koksmes en bedreigde de inspecteurs met de dood. Hij stond naar eigen zeggen op het punt om “hun hoofd eraf te snijden”. De opgeroepen politie arriveerde net op tijd om erger te voorkomen.

De uitbater werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van acht maanden en een boete van 4.800 euro. De snackbar is inmiddels failliet verklaard.