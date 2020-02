Uitbater nachtwinkel en klanten overmeesteren overvaller met speelgoedwapen Kristien Bollen

06 februari 2020

17u24 1 Diest Op de Grote Markt in Diest pleegde een gemaskerde man in de nacht van woensdag op donderdag een overval in een nachtwinkel. Rond 2 uur, net voor sluitingstijd, kwam de man binnen. Hij had zijn aangezicht gedeeltelijk bedekt met een bandana en was in het bezit van een vuurwapen. De man slaagde echter niet in zijn opzet en zit intussen in de cel. De uitbater en klanten bleven ongedeerd.

De overvaller bedreigde de uitbater en de klanten. Het kwam tot een handgemeen waarbij de uitbater er samen met de klanten in slaagde om de overvaller te overmeesteren. Vervolgens werd de politie erbij gehaald. De 22-jarige man uit Halen bleek geen onbekende voor de politie. Hij werd gearresteerd . Al snel bleek dat de overvaller geen echt vuurwapen gebruikte maar een speelgoedvuurwapen. “De man gebruikte voor de overval een BB-gun, dat is een handvuurwapen waarmee kleine plastic bolletjes afgeschoten kunnen worden. Hij was ook in het bezit van een kleine hoeveelheid verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af” klinkt het bij de politie. “Het klopt dat de man geen onbekende is voor ons. Hij kwam in het verleden al in aanraking met onze politiediensten, maar hierover kunnen we niet meer zeggen. De man is intussen gearresteerd en zit in de cel”. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse en het verdere onderzoek wordt gevoerd door de lokale politie Demerdal-DSZ.