Twintiger zonder geldig rijbewijs onder invloed van alcohol en drugs ramt paaltje Kristien Bollen

21 september 2020

Een ploeg van de politie Demerdal-DSZ werd zaterdag rond 4.45 uur opgeroepen voor een verkeersongeval met enkel stoffelijke schade in de E. Vandeveldestraat in Diest. Een wagen had er een paaltje geramd en was tot stilstand gekomen op de rijbaan. Bij de wagen stonden de 20-jarige eigenaar uit Diest en een 18-jarige man , eveneens uit Diest, die verklaarde passagier te zijn. Volgens de eigenaar zou een derde met de wagen hebben gereden. Deze zou echter de vlucht hebben genomen. Dan bood er zich een buurman aan die de eigenaar wel degelijk identificeerde als de bestuurder. Meer nog, de man had hem zelfs geld aangeboden om te helpen het afgereden paaltje onder zijn wagen uit te halen en te zwijgen over het feit dat hij gereden had. De bestuurder bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs en was daarbij onder invloed van alcohol en drugs. Zijn wagen werd op last van het parket afgesleept.