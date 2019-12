Twintiger knalt tegen paal en vlucht : politie vat even later bestuurder onder invloed van alcohol en drugs Kristien Bollen

16 december 2019

19u15 0

Een bestuurder reed in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn voertuig tegen een paal op de Leuvensesteenweg in Diest. De 25-jarige man uit Aarschot, pleegde vluchtmisdrijf. Hij werd even later onderschep en legde een positieve alcoholtest en een positieve speekseltest (drugs) af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen en zijn voertuig werd getakeld.