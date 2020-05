Tweede schimmelgeval in Diest Dirk Desmet

18 mei 2020

18u02 0 Diest Diests N-VA raadslid Albert Volders geeft niet af in het zogenaamde schimmeldossier en komt met een tweede geval van schimmel in een flat van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Diest Uitbreiding’. “Iedereen die in een woning verblijft met schimmel loopt gevaar en moet zo snel mogelijk verhuizen”, zegt Volders.

Tatjana (57) contacteerde Volders nadat die eerder de alarmbel luidde omdat een bewoner van een OCMW woning al jaren met schimmel kampt. “Ook in een flat langs de Anjerstraat is er schimmel ontdekt door de bewoonster, ook al is die nog niet overweldigend aanwezig”, legt Volders uit.

Naar eigen zeggen woont Tatjana in de flat sinds december maar haar muren zijn nog kaal en niet behangen of geschilderd. “Er staat schimmel op de muren en op sommige plaatsen waren er stukjes uit de muur naar beneden gevallen. Werkmannen kwamen die dichten maar het brokkelt alweer af. Wanneer ik hierover mijn beklag deed, kreeg ik als antwoord dat hun werk erop zat en de rest aan mij was”, vertelt ze.

Tatjana slaapt ook in de living want “in de slaapkamer durf ik niet te slapen”. Volgens de bewoonster ontstaat er een chemische geur zodra ze de muren van de slaapkamer wilt kuisen met water: “Ik ben echt bang, ook voor de schimmel want dat is volgens mij niet gezond”. Naar eigen zeggen stuurde de bewoonster ook al een klachtenbrief via een jurist naar de sociale huisvestingsmaatschappij maar die bleef onbeantwoord.

Raadslid Volders is over de situatie niet te spreken. “Onvoorstelbaar vind ik dit. Toegegeven je kan niet overal alles tegelijk oplossen en dat die andere blok gerestaureerd wordt, is een goede zaak. Minder fraai is het wanneer je mensen in een woning laat verblijven waar schimmel in zit. In dat soort gevallen moet je meteen ingrijpen en dat gebeurt dus niet in Diest”.

Wooneenheid kreeg gunstig conformiteitsattest

Wanneer we voorzitter Johan Bellens om uitleg vragen wil hij eerst het dossier nakijken, iets wat hij intussen ook deed: “Voor deze wooneenheid werd op 16 april 2020 nog een gunstig conformiteitsattest afgeleverd door de stad Diest. Het document werd ondertekend door de burgemeester. Dit attest werd door ‘Diest Uitbreiding’ speciaal gevraagd omwille van de vele onredelijke vragen van de bewoonster en de problemen die we met haar hebben”.

Burgemeester Christophe De Graef zegt te vertrouwen op zijn diensten. “Als de woning conform verklaard werd, is dat zo maar dat neemt niet weg dat wij woningen die niet voldoen wel degelijk onbewoonbaar laten verklaren.Momenteel lopen er een aantal procedures en onlangs nog liet ik een woning onbewoonbaar verklaren. Wij nemen dit serieus. Eigenaars zijn trouwens verantwoordelijk voor hun woning. Wanneer ze niet conform zijn en ze er niets aan doen, wordt de woning onbewoonbaar verklaard”.