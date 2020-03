Twee woninginbraken in zelfde straat Kristien Bollen

04 maart 2020

18u14

Op het Grasbos in Diest werden dinsdagochtend twee inbraken vastgesteld. In beide woningen verschaften de daders zich toegang door aan de achterzijde een raam open te breken. Het was niet meteen duidelijk wat er eventueel gestolen werd.