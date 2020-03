Twee winkeldieven krijgen maand cel KAR

26 maart 2020

16u09 0

Een koppel is veroordeeld tot een maand cel voor de diefstal van een…pot tabak. Kevin B. uit Leuven en Michaela G. uit Diest konden op 24 augustus vorig jaar hun handen niet in hun zakken houden. Ze werden betrapt door een winkeldetective toen ze de rookwaren wouden stelen in een Carrefour in Diest. De rechtbank achtte de feiten bewezen. De twee stuurden hun kat naar de rechtbank en werden bij verstek veroordeeld tot een maand cel en een geldboete van 400 euro.