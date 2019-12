Twee passagiers gewond bij ongeval Kristien Bollen

05 december 2019

Een aanrijding deed zich woensdagnamiddag rond 14.30 uur voor op het kruispunt van de Koningin Astridlaan met de Vervoortstraat in Diest tussen twee personenwagens. Een auto komende uit de richting van het station wilde links afslaan de Vervoortstraat in. Net op dat ogenblik kwam er uit de richting van de Hasseltsepoort een ander voertuig afgereden. Deze wagen kon niet tijdig stoppen en reed in de rechterflank van het andere voertuig. In het aanrijdende voertuig werd niemand gewond. In de aangereden auto werden twee passagiers, een 88-jarige vrouw en een 63-jarige vrouw beiden uit Diest, licht gewond.