Twee nieuwe woonprojecten en extra sociale woningen op de Ezeldijksite Dirk Desmet

25 juni 2020

15u31 1 Diest Op een aantal braakliggende percelen van de Ezeldijk, op de voormalige terreinen van Euro Shoe aan de rand van het Diestse stadscentrum, verrijzen binnenkort twee duurzame woonprojecten, waar in totaal 73 gezinnen een nieuwe thuis krijgen vanaf 2022. ‘Diest uitbreiding’ bouwt in de Schafsestraat ook nieuwe sociale woningen voor ruim 30 gezinnen.

Volgens de laatste vooruitzichten van de Vlaamse overheid zou de bevolking in Diest de komende vijftien jaar groeien tot meer dan 25.200 inwoners, wat meteen ook een toename vergt van de huisvesting. Het realiseren van een nieuw woongedeelte kadert dan ook in die toekomstvisie en de voorbije jaren werden er op de site al meer dan 200 appartementen gerealiseerd, net als een woonzorgcentrum met 47 assistentiewoningen.

Vandaag gaan de werken een nieuwe fase in en komen er twee nieuwe woonprojecten, gerealiseerd door projectontwikkelaar Ciril. Het eerste heet ‘Nieuwe Kade’ en ligt vlak aan het water, op wandelafstand van het centrum. In totaal komen daar 27 luxueuze 2- en 3-slaapkamer appartementen en drie penthouses met uitzicht op de Demer en de Ezeldijkmolen. Naast het feit dat het project Bijna-Energieneutraal (BEN) gebouwd wordt, voorziet de ontwikkelaar er ook de opvang van regenwater zodat ze ook iets doen voor het milieu. “In combinatie met ondergronds parkeren en de aanleg van verschillende groene rustzones zullen al deze elementen zorgen voor een gezonde woonmix”, zegt Jan Knippenberg van Ciril.

Heeren van Diest

Aan de kant van de Schoenmakersstraat komt het tweede project dat ‘Heeren van Diest’ zal heten en 46 ruime 1-, 2- en 3 slaapkamerappartementen huisvest. “Met het ontwerp van dit gebouw hebben we getracht de sfeer die er in Diest heerst terug te laten komen. Dit hebben we gedaan door kleine gezellige straatjes te voorzien, veel aandacht te hebben voor fietsers en voetgangers, de straatstenen te voorzien in kenmerkende klinkers, bij enkele gebouwen te werken met een plint zoals we vroeger ook zagen bij de herenhuizen én deels te werken met zadeldaken. Die daken herbergen dakappartementen waarbij we de plafondhoogte opentrekken tot de nok. Dit resulteert soms in hoogtes van 4 meter en meer”, aldus Knippenberg. Het nieuwe woonproject ligt vlakbij het natuurgebied ‘Webbekoms Broek’ en de eerste bewoners worden verwacht in 2022.

Sociaal luik

Naast de realisaties van de projectontwikkelaar is ook ‘Diest Uitbreiding’ aan de slag op de site, met name in de Schafsestraat, waar ze sociale woningen bouwen voor ruim dertig gezinnen. Die werken starten volgend jaar en zouden eveneens in 2022 moeten worden afgerond. “Dit alles is zeker een meerwaarde voor onze stad en zorgt voor een versterking van de stadskern. Je zou kunnen zeggen dat het destijds pech was voor de stad wanneer Euro Shoe hier verdween maar anderzijds is het ook goed want op die manier konden we hier een gloednieuwe woonzone creëren”, besluit schepen van stadsontwikkeling Bart Stals.