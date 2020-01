Twee nieuwe laadpalen voor elektrische wagens Vanessa Dekeyzer

13 januari 2020

13u34 3 Diest In Diest zijn er twee nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens geplaatst: één aan het station en één op de Veemarkt. De laadpalen zijn al in werking. Allego is de operator die zorgt voor de uitbating van de laadpalen.

Momenteel staan er zeven laadpalen voor elektrische wagens in Diest. “De vijf vorige laadpalen werden geplaatst aan het station, Hasseltsestraat (parking ziekenhuis), Veemarkt, Koning Albertstraat en Den Amer”, zegt schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans (Open Diest). “Aan elke laadpaal kunnen er twee wagens opladen. Elektrisch rijden zal in de toekomst alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk dat de stad de infrastructuur voorziet en Diest klaarmaakt voor de toekomst.”

Plug Surfing

Voor het laden van jouw wagen heb je een overeenkomst nodig met een Mobility Service Provider. Allego werkt samen met de provider Plug Surfing. Meer info over hun tarieven vind je op de website: https://www.plugsurfing.com/nl/. Je kan ook met een andere provider een overeenkomst afsluiten. Of je kan de app Smoov downloaden met de QR-code die je op de laadpaal terugvindt. Deze app is ontwikkeld en wordt beheerd door Allego.