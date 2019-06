Twee mannen vrijgesproken voor opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim aan schaars geklede vrouw EDLL

20 juni 2019

14u48 0 Diest R.I. werd vervolgd voor het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen en D.B. voor het schuldig verzuim aan een vrouw in Diest. De twee mannen riskeerden een jaar cel, maar werden door de correctionele rechtbank in Leuven vrijgesproken.

De feiten dateren van 25 februari vorig jaar in Diest. In de nacht van 24 op 25 februari gingen de beklaagden samen met twee vrouwen op stap. Er werd stevig gedronken. Omwille van een ruzie vertrok een van de twee vriendinnen vroeger naar huis. Het drietal dronk verder, maar later op de avond liep het mis. In de rit naar huis werd de schaars geklede vrouw uit de wagen van de twee mannen gezet. De vrouw kwam terecht in een ijskoude gracht en stierf bijna door onderkoeling.

De vrouw beweert dat de twee mannen haar uit de wagen sleurden en in de gracht duwden. Toen ze vervolgens uit de gracht probeerde klimmen zou ze een stamp op het gezicht hebben gekregen van een van de beklaagden, die dat ontkenden. Om 2u54 diezelfde nacht kreeg de politie een oproep binnen. De vrouw kon uiteindelijk uit de gracht klimmen en de politie trof haar doorweekt aan met onderkoelingsverschijnselen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. De beklaagden beweerden dat de vrouw hun bleef uitschelden en ze haar daarom uit de wagen hadden gezet. Een van de beklaagden beweerde dat hij later die nacht nog was teruggereden naar dezelfde steenweg om de vrouw te zoeken, maar hij haar niet kon vinden. Uit camerabeelden van die nacht bleek dat de wagen inderdaad later op de avond terugkeerde naar dezelfde steenweg. De vrouw zelf testte positief op dronkenschap, cannabis en amfetamines.

Er blijft in het dossier twijfel bestaan over de vraag of de beklaagden de vrouw effectief in de gracht duwden en haar hebben geslagen. Het is niet uitgesloten dat zij door dronkenschap zelf in de ijskoude gracht belandde en haar verwondingen (kneuzingen en schaafletsels) opliep toen ze uit de gracht probeerde te klimmen.

Op basis van deze feiten en gebrek aan objectief bewijs heeft de correctionele rechtbank van Leuven beide beklaagden vrijgesproken.