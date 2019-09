Twee kalfjes blijven in brand Brand in boerderij aan Wittehoefstraat Geert Mertens

14 september 2019

Twee kalfjes zijn omgekomen bij een brand in een boerderij aan de Wittehoefstraat in Schaffen (bij Diest). Rond het middaguur brak de brand uit in een losstaande schuur van de boerderij die aan een zijstraat van de drukke Wezelbaan is gelegen. Door het aanwezige hooi en stro verspreidde het vuur zich razendsnel.

“De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen”, licht burgemeester Christophe De Graef (Open Vld) toe. “Hooi en stro branden enorm snel. Op enkele ogenblikken tijd stond de hele constructie in brand. Het was even spannend: op een gegeven moment dreigde de mazouttank te scheuren. De brandweer kon dit voorkomen.”

Een stal vatte ook vuur. Hierin stonden ook dieren. “Een stier is nog bevrijd kunnen worden maar voor twee jonge kalfjes kwam alle hulp te laat”, weet hij. “Zij bleven jammer genoeg in de brand.”

De brandweer had het vuur snel onder controle maar moet nog tot ‘s avonds zeven à acht uur blijven nablussen. “Als je even stopt, flakkert het vuur snel weer op”, klinkt het.

Even waren er geruchten dat er asbest zou vrijgekomen zijn maar dat bleek niet het geval. De felle rookontwikkeling was het gevolg van hooi en stro.