Twee bestuurders proberen politiecontrole te ontvluchten Kristien Bollen

20 oktober 2019

Een man uit Diest probeerde vrijdagnamiddag een politiecontrole op Schoonaerde in Diest te ontlopen. Hij werd alsnog uit het verkeer gehaald. Hij stond geseind voor twee betekeningen van het verval recht tot sturen en voor het opsporen van zijn verblijfplaats.

Een 27-jarige bestuurder en tevens koerier uit Leuven droeg geen gordel en probeerde wat later eveneens de controle te ontlopen door rechtsomkeer te maken over de volle witte lijn. Hij was bovendien in het bezit van een gebruikersdosis cannabis.