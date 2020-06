Twee bestuurders onder invloed lopen tegen de lamp Kristien Bollen

15 juni 2020

In de Dorpsstraat in Diest werd zondag rond 1.30 uur een bestuurder gecontroleerd. De 56-jarige man uit Tessenderlo legde een positieve alcoholtest af. Een kwartiertje later werd op de Halensebaan in Diest een bestuurder uit het verkeer gehaald. De 29-jarige man uit Diest legde zowel een positieve speekseltest als alcoholtest af.