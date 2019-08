Twee atleten van Keumgang Diest behalen top 5 op WK taekwondo in Oezbekistan



Kristien Bollen

19 augustus 2019

Tasha Viskens en Hanne Waerzeggers mochten als eerste Belgen ooit aantreden op een wereldkampioenschap taekwondo bij de cadetten (11 tot 14-jarigen). Het WK vond plaats van 7 t.e.m. 11 augustus in Tashkent, Oezbekistan. Onder leiding van Jelle Vicca, nationaal bondscoach bij de jeugd, behaalden beide atleten van Taekwondoschool Keumgang een top 5 in hun gewichtscategorie.

Hanne Waerzeggers kwam uit in de klasse tot 33kg. Ze pakte knappe overwinningen met technische KO (meer dan 20 punten voorsprong) tegen Bulgarije en Mexico. In de kamp voor het podium trok de sterke atlete uit Kazachstan aan het langste eind. Tasha Viskens kwam enkele dagen later in actie bij de meisjes tot 37kg. Zij werd vrijgeloot in de eerste ronde, verder nam ze makkelijk de maat van Roemenië met een technische KO. In de kwartfinale en kamp voor de medailles was de tegenstander uit Thailand te sterk.

Beide atleten uit Diest stootten op sterke tegenstrevers uit Azië en misten hierdoor nipt het podium. Het was een bijzonder leerrijke ervaring op het allerhoogste niveau voor de dames. Op naar het hoofddoel begin oktober, het Europees kampioenschap bij de cadetten in Spaanse Marina d’Or.