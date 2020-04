Trouwen in coronatijden kan ook mooi zijn in alle eenvoud Tent in de tuin als alternatief voor de huwelijksreis en huwelijksdans op marktplein Dirk Desmet

07 april 2020

11u00 0 Diest Jonathan Verlinden en Dorien Reyners huwden op 4 april in het stadhuis in Diest. Alleen hun vier getuigen mochten de plechtigheid bijwonen maar het koppel streamde hun huwelijk zodat familie en vrienden er toch een beetje bij waren. “Het werd heel mooi in alle eenvoud”, glundert Dorien.

“Het is natuurlijk heel raar om zo te trouwen maar op een of andere manier voelden wij dat zo niet aan. Het maakt het ook heel speciaal en mooi. De dag van ons huwelijk besliste de veiligheidsraad dat ouders niet meer aanwezig mochten zijn op het huwelijk. Gelukkig had de stad Diest ons dat al eerder verteld en hoorden we het niet pas op onze huwelijksdag. Onze geloften gingen we normaal op de geplande ceremonie voorlezen maar dat hebben we nu dus in het stadhuis gedaan. We streamden alles ook naar vrienden en familie en nadien hebben we met iedereen digitaal gepraat. Ze vertelden ons dat het geluk van hun scherm spatte en dat kan niet anders. Het was eigenlijk super en het klopte allemaal”, vertellen de pas gehuwden die ondanks corona toch besloten te trouwen op de vooropgestelde dag. “We beslisten nog diezelfde week om toch te trouwen voor de wet. We hadden er ons al bijna bij neergelegd maar we voelden dat we ons ja-woord niet wilden uitstellen. De datum 4/4/2020 heeft voor ons veel betekenis en daarom trouwden we toch die dag. Ik ben een beoefenaar van shiatsu wat een massagevorm is. Vanuit mijn opleiding weet ik dat het getal vier symbool staat voor het houtelement in de zogenaamde 5 elementenleer. Wij zijn beiden geboren in een ‘houtjaar’ en daarom wilden we heel graag trouwen op de 4de van de 4de maand. Ook het jaar 2020 is voor ons belangrijk want dat staat dan weer voor het hart. Bovendien waren onze ringen al gegraveerd op basis van een ontwerp van mijn peter”, gaat Jonathan verder.

Het geplande feest en bijgaande ceremonie hebben ze een jaartje opgeschoven maar voor de openingsdans , de geplande huwelijksreis en de standaard trouwfoto’s bedachten ze leuke alternatieven. “In Diest heb je nu toch dat groot hart op het plein. Wij hebben daar onze openingsdans gedanst en het liedje, “Liefde is Alles” van Bart Peeters, dan maar zelf gezongen. Het was een uniek moment. Onze getuigen kregen opeens extra taken en maakten super veel foto’s maar wanneer we volgend jaar ons feest geven, maken we zeker nog nieuwe foto’s. lAls alternatief voor onze huwelijksreis hebben we onze tent in de tuin geplaatst, een kampvuur gemaakt en de bbq aangestoken. Dat is toch ook een beetje reizen. Door corona is onze huwelijksdag in elk geval een zeer unieke belevenis geworden en ik heb er absoluut geen greintje spijt van. Ik denk dat we mekaar veel intenser beleefd hebben want nu moesten we alleen aandacht hebben voor mekaar. De dag was heel mooi in de eenvoud en de boeketten aan de deur maakten het volledig af”, besluit Dorien lachend. We wensen het koppel in elk geval alle geluk toe en een ding is zeker: ze hebben een straf verhaal om later te vertellen aan hun kinderen.