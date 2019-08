Treinverkeer verstoord na aanrijding Geert Mertens

25 augustus 2019

10u07 0

Het treinverkeer tussen Hasselt en Testelt is ernstig verstoord. Rond 8 uur zondagmorgen vond er een aanrijding plaats van een persoon. “Het treinverkeer verloopt over één spoor”, klinkt het bij de NMBS. “Vertragingen en afschaffingen van treinen zijn mogelijk. Pendelaars kunnen gebruik maken van een vervangbus.” Hoe lang de verstoring van het treinverkeer zal aanhouden, is niet bekend.