Tot twintig maanden cel voor dievenduo KAR

16 maart 2020

17u07 1 Diest Een man uit Tessenderlo en een vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem hebben respectievelijk twintig maanden en twaalf maanden cel gekregen voor enkele diefstallen.

Sven H. (28) en Cynthia B. (36) gingen er op 18 augustus 2018 met de inhoud van een geldwisselaar van een carwash in Diest vandoor. De buit bestond toen uit driehonderd euro. H. sloeg in november van dat jaar opnieuw toe in een wassalon. Daar haalde hij vijfhonderd euro uit de geldlade van de zeepautomaat. Bij het OCMW in Diest ontvreemdde hij een beamer. Eerder stalen de twee nog tuingereedschap bij een zelfstandige in Tielt-Winge. Het slachtoffer zou de huisbaas geweest zijn van B. Tijdens een huiszoeking werden gestolen spullen teruggevonden bij de twintiger, alsook handschoenen en een masker waarmee hij gefilmd werd door bewakingscamera’s. De man heeft een strafverleden en hij werd veroordeeld tot twintig maanden cel en 800 euro boete. Zij kreeg twaalf maanden cel en eveneens 800 euro boete. De twee daagden niet op in de rechtbank en werden bij verstek veroordeeld.