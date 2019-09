Tot 2 jaar cel voor cannabistelers KAR

17 september 2019

18u55 0 Diest De strafrechter in Leuven heeft drie uitbaters van een professionele cannabisplantage in Diest veroordeeld tot celstraffen tot twee jaar. Hun illegale activiteiten kwamen aan het licht na een brand in een huurwoning.

Vier personen stonden terecht voor de uitbating van de cannabisplantage. Al vanaf 4 december 2015 werd elektriciteit afgetapt in de huurwoning. Het eigenlijke telen van de planten vond plaats van april tot augustus 2016. Op 14 augustus van dat jaar werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in het pand. Kort na aankomst van de politie sloegen de vlammen door het dak van het huis. Tijdens de bluswerken stootte de brandweer op een operationele plantage.

In de kelder werden 522 planten aangetroffen en op de eerste verdieping 168. De planten op zolder gingen in de vlammen op. De cannabisplantage was professioneel geïnstalleerd, met irrigatiesysteem en elektrische installatie. De opbrengst van de aangetroffen oogst werd geraamd op 86.800 euro. Volgens de branddeskundige ontstond het vuur door een technisch defect in de elektrische installatie. Het pand bleek onbewoond. De speurders voerden op 28 november 2016 een huiszoeking uit. Daarbij werden 2,7 kilogram cannabis en een soort boekhouding met werkschema’s aangetroffen. Vier personen werden opgepakt. Osman K. werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar. Adriana P. en Madalina-Alexandra V. kregen beiden tien maanden cel. De vierde betichte werd vrijgesproken.