Toon Boone is de eerste voorzitter van jong N-VA in Diest en Scherpenheuvel-Zichem DDH

13 maart 2020

14u22 2 Diest Diest en Scherpenheuvel-Zichem hebben voortaan hun eigen jong N-VA afdeling. Onder toeziend oog van voormalig staatssecretaris Theo Francken en volksvertegenwoordiger Allessia Claes werd de nieuwe afdeling boven de doopvont gehouden. Toon Boone werd verkozen als eerste voorzitter van het nieuwe team.

Uw krant berichtte eerder al over het initiatief en intussen is Jong N-VA in Diest en Scherpenheuvel-Zichem een feit. Deze week verkozen de leden Toon Boone als voorzitter van de nieuwe ploeg. Boone kreeg de politieke microbe met de paplepel mee want zijn vader is al heel lang actief binnen de partij: “Mijn vader zit al sinds het prille begin van de N-VA bij de partij. Er waren toen wekelijks vergaderingen bij ons thuis. Ik vond dat allemaal heel boeiend en als kind al wist ik dat ik later in de partij wilde meedraaien”, vertelde hij eerder in deze krant.

Volgens de kersverse voorzitter was er nood aan verjonging binnen de partij. “Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd het al snel duidelijk dat er behoefte was aan verjonging. Ons doel is alle Vlaamsgezinde jongeren van Diest en Scherpenheuvel-Zichem tussen de 16 en 31 jaar te verenigen. We willen ook echt wegen op het beleid en gaan veel aandacht schenken aan de infrastructuur die in onze gemeenten aanwezig is voor jongeren”, vertelt de kersverse voorzitter hierover.

Kyara Seys is de nieuwe ondervoorzitter terwijl Emma Boone secretaris wordt en Amina Bilal de financiën voor haar rekening neemt.