Tine verliest nipt de finale van Bake-Off Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

23u15 0 Diest Tine Van Gossum (40) uit Diest greep na een spannende finale van Bake-Off net naast de overwinning. Toch kijkt ze tevreden terug op haar deelname aan deze bakwedstrijd op VIER.

“Het was wel raar om mezelf bezig te zien op tv. In het begin kwam ik nog rustig over, maar naargelang het programma vorderde begon de vermoeidheid duidelijk toe te slaan. Ik heb soms zo domme dingen gezegd”, zegt Tine al lachend. “Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om te laten zien wat ik in mijn mars heb, al had ik niet verwacht dat ik zo ver in de wedstrijd zou geraken. En dan haal je toch die belangrijke finale. Voor mij was dat al een overwinning op zich.”

In die finale werd Tine nipt tweede. “Het is altijd wat balen als je zo close bij de overwinning bent, maar ik kan mezelf niets kwalijk nemen. Ik ben zeker een betere bakker geworden dankzij de vele tips van de juryleden en ik heb heel veel fijne mensen leren kennen!”

In september ging Tine dan ook niet opnieuw aan de slag als juf. “Momenteel maak ik gebruik van mijn loopbaanonderbreking om me te focussen op het bakken. Sinds 1 september ben ik gestart met het bakken van taarten op bestelling en dat loopt goed. Maar ik wil nog heel graag het vak verder aanleren en eventueel stage lopen bij meester-bakkers om mezelf nog te verbeteren. Dat zou fantastisch zijn!”