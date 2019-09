Tine uit Diest en Patricia uit Aarschot gaan de strijd aan in Bake-Off: “Maar we gunnen elkaar de overwinning” Vanessa Dekeyzer

04 september 2019

18u12 1 Diest Vanavond staan twee Hagelandse kandidaten in de startaflevering van Bake-Off, het populaire programma van VIER waarin men op zoek gaat naar de beste thuisbakker van België 2019. Tine Van Gossum (40) uit Diest en Patricia Hernandez (30) uit Aarschot willen alvast samen zover mogelijk in de wedstrijd zien te geraken, want al van in de voorrondes zijn deze twee vrouwen echte vriendinnen. “We gunnen mekaar de overwinning!”

Tine heeft een druk leven. Als juf in het eerste leerjaar en een huishouden met drie kinderen rent ze van hot naar her om alles te ‘managen’. “Eigenlijk had ik nooit tijd voor iets. Vorige zomervakantie besloot ik dan ook om iets te doen wat ik graag doe en dat is bakken. Voorheen bakte ik al eens een klassieke verjaardagstaart of cupcakes voor de meisjes, maar daarmee was de kous af. Vorige zomer begon ik met een halve dag per week te bakken. Dat werd al snel een volledige dag en in een mum van tijd was ik bezeten door bakken.”

De Bakfee

Tine leert zichzelf alles aan. “Gewoon door te proberen, leer je al veel. Elke ervaring deel ik sinds een jaartje op mijn Instagram-en Facebookpagina ‘De Bakfee’. De reacties op mijn creaties zijn steeds bijzonder positief. “En ook mijn man en gezin zijn altijd bijzonder lovend over mijn creaties. Zij hebben mij ertoe aangezet om me in te schrijven voor Bake-Off. Daar ben ik ze vandaag heel dankbaar voor. “

Tine valt meteen op door haar vrolijke uitstraling en haar roze look. “Ik heb een roze bril, een roze auto, roze schoenen….Noem maar op! Ik probeer gewoon steeds positief in het leven te staan, en dat elke dag.” Die passie voor roze deelt ook Patricia. “En we hebben ook alle twee krulletjes”, zegt ze. “We hadden dan ook meteen een klik, van in de voorrondes. We zijn contact blijven houden en toen we vernamen dat we alle twee geselecteerd waren voor het programma, waren we natuurlijk super blij. We fantaseerden al meteen dat we in de finale zouden belanden. En toen zei Tinne: jij mag van mij winnen. Mijn hart smolt.”

Venezuela

Patricia verhuisde vier jaar geleden van Venezuela naar België, nadat ze in ons land een relatie had. “Die relatie is intussen beëindigd, maar ik hield van de eerste opslag al van België en ben hier gebleven. Toen ik net naar hier kwam, begon de eerste reeks van Bake-Off in België. Maar omdat ik nog onvoldoende Nederlands sprak, kon ik nog niet deelnemen. Na heel wat lessen en oefenen kan ik nu vrij goed Nederlands en dus besloot ik me in te schrijven.”

Patricia begon met baksels te experimenteren op haar veertiende. “Het is allemaal begonnen met cakejes en taarten aan de hand van bakboekjes voor mezelf, maar voor ik het wist maakte ik eigen creaties en deelde ik die met familie en vrienden. Aan de universiteit kreeg ik pas echt de passie voor het bakken te pakken. En toen ik in België kwam wonen was het nog makkelijker om hiermee bezig te zijn, met de juiste bakmaterialen en ingrediënten voorhanden.” Patricia is gek van bloemen op haar creaties. “Ik hou echt van alle bloemen. Ze stralen volgens mij vrouwelijkheid uit. Ik deel al dit moois dan ook graag op de Instagrampagina ‘bakeandbitebyph’.”

Wie nu het beste kan bakken, Tine of Patricia, zal de komende maanden betwist worden. “Wat de uitslag ook is, wij blijven vriendinnen. En we zullen altijd dankbaar zijn dat we aan dit magisch avontuur hebben kunnen deelnemen”, besluiten deze vrolijke dames.

Bake-Off start vanavond om 20.35 uur.