Tiental ooievaars houdt even halt in Diest VDT

20 augustus 2019

13u45 1 Diest Binnen negen maanden kan er zich wel eens een babyboom voordoen in Diest, want maandagavond streek een tiental ooievaars neer in het centrum. En dat leverde heel wat bewondering op bij de voorbijgangers.

“De ooievaars streken net met acht neer op de Sint-Sulpitiuskerk wanneer we passeerden”, vertelt Tim Putseys. “En bij het voorbijwandelen, kwamen er nog twee overgevlogen van over het ziekenhuis richting de kerk. Het is zelden dat je zoveel ooievaars samenziet. In het Webbekoms Broek zie je er al wel eens, maar tien tegelijk, dat was een heel mooi beeld.”

De ooievaars zijn op weg naar het warme zuiden, waar ze gaan overwinteren. Maar de tocht is lang en dus moeten ze al eens tot rust komen, zoals in Diest.