Thomas Creemers (KFC Diest): “We hebben nog wat tijd nodig” Sven Oeyen

01 oktober 2020

10u35 0 Diest Na twee speeldagen is KFC Diest voorlopig nog de enige club in derde klasse B die nog geen punten wist te sprokkelen. Met Zwarte Leeuw wacht zaterdagavond bovendien weer een lastige verplaatsing voor het Warandeteam, dat dus een tandje zal moeten bijzetten om niet verder achterop te geraken.

De voorbije week werd nog even stilgestaan bij de 2-4-nederlaag tegen Sint-Lenaarts. “De conclusie was eigenlijk dezelfde als na RC Mechelen”, zegt Thomas Creemers. “Een uur lang doen we telkens goed mee, maar dan zakken we plots weg. We creëren wel de nodige kansen, maar de afwerking laat het nog even afweten. In Mechelen kregen we een ongelukkige goal binnen, terwijl Sint-Lenaarts er zaterdag vier in het mandje legde. Die cijfers gaven nu wel een vertekend beeld, maar het was toch pijnlijk. Zowel qua efficiëntie als qua defensieve organisatie zal er tactisch dus nog het een en ander bijgestuurd moeten worden. Al denk ik niet dat de trainer veel gaat veranderen. We zijn goed bezig als ploeg. Alleen heeft het nog geen resultaten opgeleverd. En daar draait het nu eenmaal om in het voetbal.”

Juiste mentaliteit

De kalender zadelde nieuwkomer Diest op met een stevige competitiestart. Zo is Zwarte Leeuw ook weer een gevestigde waarde in het nationale voetbal. “Een interessante affiche”, vindt de Diestse verdediger. “Ik heb destijds met Pelt en Lierse nog tegen Zwarte leeuw gespeeld. Er hangt daar altijd een gezellige sfeer. De accommodatie is aangenaam en het veld ligt er meestal prima bij. De fanatieke supporters spelen bovendien in het voordeel van de thuisploeg. Er zal dus sowieso weer geknokt moeten worden. Veel zal afhangen van de mentaliteit. Het team met de beste ingesteldheid zal aan het langste eind trekken. Als wij deze keer eens het geluk hebben om als eerste te scoren, maken we volgens mij wel een goeie kans.”

Niveauverschil

KFC Diest moet zich blijkbaar nog even aanpassen aan derde klasse. “Het niveauverschil met eerste provinciale is inderdaad groot”, beseft Creemers. “Hier moet je elke week top zijn om punten te pakken. Ten opzichte van vorig seizoen is er misschien wel wat individueel talent vertrokken, maar ik heb het gevoel dat we nu collectief sterker staan. En met Habarugira en Vanderhaegen is er een pak ervaring bijgekomen. Er is dus zeker nog geen reden tot paniek. We hebben alleen nog wat tijd nodig. Eens die nul van de tabellen geveegd is, zijn we waarschijnlijk wel vertrokken.”