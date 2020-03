Thema ‘vrijheid’ staat centraal op internationale vrouwendag in Diest DDH

03 maart 2020

14u50 0 Diest Zondag organiseert Diest de negende editie van de “Internationale Diestse Vrouwendag” in het Ecocentrum in het provinciaal domein “Halve Maan”. Volgens schepen van diversiteit Monique De Dobbeleer een uniek moment waarop vrouwen van wel tien nationaliteiten samenkomen.

De dag wordt georganiseerd door de dienst diversiteit in samenwerking met diverse vrouwenorganisaties. Op het programma staan verschillende workshops rond vrijheid en wat het voor elkeen betekent. “Vrijheid moet je ruim interpreteren. Het is het internationaal thema van dit jaar maar je kan het interpreteren als de nood van vrouwen aan ‘me time’. Vrouwen hebben vandaag de dag zo veel verantwoordelijkheden en voelen zich ook vak verplicht om zowat alle taken op zich te nemen, zodat er weinig tijd overblijft voor zichzelf. Via workshops willen we daarop inspelen en kijken hoe het anders kan. We hebben het over meer balans in je leven krijgen, meer levenskwaliteit genereren voor jezelf maar ook voor het gezin”, legt De Dobbeleer uit.

Tien nationaliteiten

De schepen is overtuigd dat dergelijk initiatief noodzakelijk is in onze maatschappij en het vrouwen beslist kan helpen om een kwalitatiever leven te leiden. “Jaarlijks trekt onze vrouwendag zo’n 150 vrouwen en dat zegt toch wel iets. Het is ook vrij uniek want er komen zo’n tien verschillende nationaliteiten op af. Het is echt een gezellige bende en het ideale moment om als vrouw te keuvelen met anderen”, besluit de schepen.

De dag gaat door op zondag 8 maart van 13.30 uur tot 17.30 uur in het Ecocentrum “Halve Maan” aan de Omar Vanaudenhovelaan in Diest. De inkom is gratis en inschrijven kan via vrouwendagdiest@gmail.com