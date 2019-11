Tewerkstelling uitzendkrachten bij stad en OCMW Diest Vanessa Dekeyzer

26 november 2019

08u00 0 Diest De gemeenteraad ging akkoord met de tewerkstelling van uitzendkrachten bij de stad en het OCMW Diest. “Dit zorgt ervoor dat tijdelijke vervangingen snel mogelijk zijn en dat komt de continuïteit van de dienstverlening ten goede”, klinkt het bij de stad.

Het Vlaams decreet betreffende uitzendkrachten in de Vlaamse Overheid en de lokale besturen staat lokale overheden sinds 2018 toe om uitzendkrachten in te schakelen. Ook Diest zal hier in de toekomst gebruik van kunnen maken.Een beroep doen op uitzendkrachten kan bijvoorbeeld bij een tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst of van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd of van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent. Voor elke vorm van uitzendarbeid, is de maximum duur beperkt tot een periode van twaalf maanden, met inbegrip van de eventuele verlengingen.

“Dit systeem zal in piekmomenten de werkdruk bij onze mensen verlichten. Wat ik vooral heel positief vind, is dat de mensen met een migratieachtergrond op deze manier beter kunnen ingezet worden. Een organisatie zoals de onze moet een weerspiegeling zijn van de bevolking”, zegt schepen van Personeel, Pascale Vanaudenhove (Open Diest).