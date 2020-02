Tentoonstelling Jacques en Lise tijdens Jeugdboekenmaand DDH

Tijdens de Jeugdboekenmaand van 2 tot 31 maart loopt in de bibliotheek van Diest de tentoonstelling 'Verbeeld door twee' met werken van Diestenaars Jacques en Lise.

De twee zijn onafscheidelijk als koppel, maar ook als creatief duo. Ze maken onder meer vouwkaarten, printplaten voor tegen de muur en kinderboeken. Hun stijl wordt gekenmerkt door gestileerde illustraties in een fris en beperkt kleurenpallet.

De twee willen telkens weer verwonderen met hun originaliteit, creativiteit en humor. In de bibliotheek van Diest kan je vanaf 2 maart hun werk gaan bekijken. De expositie loopt heel maart en geeft de bezoeker een inkijk in hun oeuvre, maar gaat ook in op hun werkwijze en de wereld die zij in woord en beeld brengen.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek, Grauwzustersstraat 10 in Diest.