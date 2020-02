Tennistrainer Benny Vanhoudt bekroond met Lifetime Achievement Award tijdens Kampioenenviering Kristien Bollen

09 februari 2020

Tijdens de Kampioenenviering van de stad Diest ontving Benny Vanhoudt uit handen van burgemeester Christophe de Graef, de prijs van Sportvedette 2019. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgedeeld aan een persoon die in Diest de sport op een uitzonderlijke manier heeft ondersteund of op de kaart heeft gezet.

Een prachtige erkenning voor Benny en zijn jarenlange inzet en enthousiasme voor de Koninklijke Tenniscub Diest en de tennissport in Vlaanderen.

Op zijn twintigste zette Benny, naast een felle carrière in het voetbal, zijn eerste stappen in het tennis. Meer dan 35 jaar geleden kwam trainer Benny naar de Koninklijke Tenniscub Diest, en nam al dadelijk de tennisopleiding stevig onder handen. Hij bracht zijn zoon Tom en nog een groter talent Filip Dewulf mee en legde daardoor de basis voor een geweldige generatie topspelers, die begin jaren ’90, o.a. aangevuld met andere talenten zoals Johan Van Herck en Christophe Van Garsse, 4 keer op rij kampioen van België werden in de hoogste nationale afdeling. Zij veegden hiermee de overheersing van het Brusselse (Primerose)) en Waalse (R.T.C Liège) tennisclubs volledig weg,

De faam van de tennisschool van Diest was gemaakt en trok de aandacht van heel tennissend België. Zijn immense enthousiasme en doorgedreven inzet maakten van Benny de hoofdtrainer waar iedereen wou bij komen trainen.Ondertussen bouwde hij de tennisschool van Diest verder uit, zodat ze nu overal als toptennisschool bekend staat en werd de Koninklijke Tenniscub Diest in 2019 Number One tennisclub in Vlaanderen.