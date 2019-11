Tennisclub Alison Van Uytvanck bekroond als beste van Vlaanderen Kristien Bollen

17 november 2019

16u49 2 Diest Naar jaarlijkse gewoonte maakt Tennis Vlaanderen de resultaten van het Jeugdfonds bekend. Dat is een actie in samenwerking met de Vlaamse Overheid om het jeugdtennis op een hoger niveau te brengen. De 460 deelnemende Vlaamse tennisclubs werden geëvalueerd en konden zo één of meerdere kwaliteitslabels behalen. De Koninklijke Tennisclub Diest (KTC Diest), waar ook Alison Van Uytvanck traint, kreeg alle labels en werd uitgeroepen tot ‘Beste tennisclub van Vlaanderen’.

De club is ontzettend blij met de titel. “We willen een club zijn voor iedereen, van jong tot oud en van beginner tot prof. Dat is niet evident maar het is wel een heel bewuste keuze. Zo kan je op onze terreinen Alison Van Uytvanck (WTA – 47) aantreffen naast een recreant van 79 jaar of een kids-speler van amper 3 jaar oud”, vertelt Nick Vanmechelen, verantwoordelijke van de tennisschool.

Eén uur of 20 uur ?

“Met een sterk trainersteam van enkele A- en B-trainers bieden we een professionele tennisopleiding aan. Sommige spelers trainen een uurtje per week, anderen dan weer 20 uur. Voor deze laatste doelgroep bieden we een ruime omkadering aan met tennislessen, conditielessen, samenwerking met een kinesist tot zelfs afspraken met de omliggende scholen. Diest is een echte scholenstad, we zijn dan ook erg blij om nauw met hen samen te werken. Zowel bij KSD als bij De Prins zijn er afspraken gemaakt om getalenteerde spelers uit de klas te halen zodat deze extra kunnen trainen door de dag. Die talentgerichte aanpak van de scholen past perfect bij de visie van onze tennisclub.”

Toekomst

Bij KTC Diest willen ze ook hun maatschappelijke rol opnemen. Tijdens de vakantie bieden ze dan ook verschillende opvangmogelijkheden aaan. “Maar ook tijdens het schooljaar zorgt de tennisrij voor een uniek opvangproject in Vlaanderen. In de toekomst willen we zeker inzetten op rolstoeltennis en VE-tennis (red. tennis voor spelers met een mentale beperking). Onze nummer 1 positie hebben we te danken aan een mooi samenspel tussen bestuur en tennisschool, aan een sterk trainersteam en uiteraard aan bijna meer dan 1000 enthousiaste leden”, klinkt het bij de fiere tennisclub die al meermaals in de top drie eindigde maar nu mooi als eerste prijkt.