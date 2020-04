Telefoontjes naar Diestse 65-plussers lonen, bewijst getuigenis van medewerker ddh

24 april 2020

18u26 0 Diest Medewerkers van de stad belden de voorbije weken alle inwoners op die 65 jaar oud zijn of ouder. Dat dit nodig was bewijst de getuigenis van een medewerker.

“Het initiatief begon oorspronkelijk met 6 medewerkers die alle 85-plussers opbelden om te kijken of alles in orde was en of ze eventueel hulp nodig hadden. Na die groep verlaagden we telkens de leeftijd met 5 jaar en uiteindelijk belden onze medewerkers iedereen op die 65 was of ouder”, legt schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer uit. Uiteindelijk werden 2.462 telefoontjes gedaan naar 5.326 mensen. “Uiteraard konden we alleen mensen bellen met een geregistreerd nummer in de telefoongids. We gaan nu nog flyers in de brievenbussen bedelen om ook de anderen te bereiken”, gaat de schepen verder.

Dat het initiatief nodig was, bewijst de getuigenis van Greet Buys, een van de medewerkers die iedereen opbelde: De mensen waren echt dankbaar. Een eenzame man van 91 kon zich niet meer herinneren wanneer hij nog had gegeten en of hij nog eten in huis had. Ik ben meteen op mijn fiets gesprongen en ben naar hem toe gegaan. De vrijwilligers van ‘Diest Zorgt’ hebben meteen alles in werking gezet om hem verder te helpen”.