Te koop: lentehoning van bijenvolk woonachtig op dak stadhuis Diest DDH

28 juni 2020

13u33 2 Diest De Diestse stadsimker Noël Vlayen heeft een verse lading lentehoning die geïnteresseerden kunnen kopen. De honing werd ook naar volksgezondheid gestuurd die er vervolgens een kwaliteitslabel voor aflevert in de komende weken. Diest heeft al sinds 2016 honingbijen op het dak van het stadhuis.

De bijen zorgen niet alleen voor honing, maar hebben ook een grote impact op de biodiversiteit in het centrum. Momenteel staan er 4 kasten met 3 volwaardige bijenvolkjes en 1 nieuwe die nog wat moet groeien. “In de zomer mag je rekenen op zo’n 50 tot 60.000 bijen per kast, in de winter daalt het aantal tot zo’n 10.000. Het voordeel van de stad is dat bijen altijd wel voedsel vinden in parken en tuinen. Het groen in de steden is vaak diverser dan dat op het platteland. De bijen hoeven dus minder ver te vliegen en er staat meestal wel iets in bloei”, vertelt imker Noël Vlayen.

De bijen vervullen ook een belangrijke functie als bestuiver voor meer dan 75% van alle voedingsgewassen. “Zonder bijen is er geen fruit en ook geen groenten. Hun economische en ecologische waarde is dan ook van onschatbare waarde, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven”, gaat schepen voor dierenwelzijn Pascale Vanaudenhove verder.

Nieuw bijenvolkje

Op jaarbasis brengt elke bijenkast zo’n 40 kilo honing op, goed voor 80 potten van telkens 500 gram. “Ik haal ook niet de laatste honing uit de kast want er moet voldoende voedsel overblijven voor de bijen. Vorig jaar waren de bijen opeens verdwenen in een kast en daar hebben we dus nieuwe bewoners moeten onderbrengen. De honing in die kast laat ik volledig voor het nieuwe bijenvolkje”, gaat de imker verder.

Normaal kan je de kasten ook bezoeken (op afspraak) maar door de coronamaatregelen is dit voorlopig niet mogelijk. Een pot honing daarentegen kan je bij de imker kopen, Halensebaan 98 in 3290 Diest. Die nam ook de nodige veiligheidsmaatregelen zodat het afhalen coronaproof kan gebeuren. Er staat zelfs een kastje voor zelfbediening.