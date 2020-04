Tarieven Halve Maan gaan de hoogte in DDH

22 april 2020

16u51 2 Diest De inkomprijzen voor het provinciaal domein De Halve Maan stijgen met 20 tot 30%. Inwoners van de provincie Vlaams-Brabant betalen meer vanaf het seizoen 2021 maar voor bezoekers van buiten de provincie gaat de prijsstijging al dit seizoen in. Dat meldt Provincieraadslid Marc Florquin (Sp.a) die een amendement indiende om kinderen alsnog een korting toe te kennen, maar de meerderheid (N-Va, Open vld en CD&V) had geen oren naar zijn argumenten.

Een van de voorstellen van de Provincieraad van 21 april 2020 handelde over de aanpassing van de tarieven van de provinciedomeinen. “Voor volwassenen die niet in Vlaams-Brabant wonen gaat de inkomprijs voor de Halve Maan van 9 euro naar 12 euro, voor mensen uit de provincie van 4 naar 5 euro en voor kinderen tot 12 jaar van 2 naar 3 euro. Vanuit de Sp.a-fractie stelden we enkele specifieke tegemoetkomingen in deze stijging voor kinderen voor. Aangezien het provinciedomein in Diest niet zover van de grens met de provincie Limburg ligt, zullen kinderen die onder co-ouderschap bij beide ouders verblijven hier het slachtoffer van worden, net als sommige ouders. Wanneer de papa in onze provincie woont, betaalt hij minder dan de mama die bijvoorbeeld in Limburg woont. Wij stelden in zo’n gevallen voor om voor beiden het tarief voor mensen van Vlaams-Brabant te hanteren. Tenminste toch voor de kinderen tot 18 jaar”, legt Sp.a-raadslid Marc Florquin uit.

Volgens het oppositielid zullen ook scholen uit Limburg afhaken. “Tot nog toe kwamen heel wat scholen uit Limburg naar het provinciedomein. Door de tariefverhoging, die in het basisonderwijs een rechtstreekse invloed zal hebben op de maximumfactuur, zullen velen het domein wellicht mijden. Daarom wilden we ook voor hen graag het tarief voor inwoners van de provincie hanteren”

De meerderheidspartijen blijven bij hun standpunt en de voorziene prijsverhoging blijft behouden. “Dit is voor mij onbegrijpelijk. Is dit nu de visie van het huidige provinciebestuur om meer inkomsten te genereren ten koste van de ontspanning en educatie van onze jeugd? Dit is werkelijk onwaarschijnlijk. Je kan zeggen ‘het gaat toch maar om een euro meer voor de kinderen’, maar voor sommige mensen is dat veel”. De verhoging van de prijzen gaat door de coronacrisis voor de inwoners van Vlaams-Brabant pas in vanaf het seizoen 2021.