Taekwondo Keumgang wint opnieuw Diestse trofee voor Sportprestatie van het jaar na Europese titels Kristien Bollen

26 februari 2020

17u47 0

Tijdens de jaarlijkse kampioenenviering huldigde de stad Diest honderden sportbeoefenaars uit de regio. Verschillende regionale, Vlaamse, nationale, internationale, Europese en Wereldkampioenen werden voor hun prestaties in bloemetjes gezet door het Diestse stadsbestuur.

Tasha Viskens en Hanne Waerzeggers behaalde beide de trofee voor ‘Sportprestatie van het jaar’ na hun Europese titel Taekwondo bij de cadetten. In het Spaanse Marina D’or sleepten ze allebei in december een gouden medaille in de wacht. Bij de meisjes tot 37 kg won Tasha Viskens Europees goud na overwinningen tegen Bosnië & Herzegovina, Verenigd Koninkrijk, Kroatië en Rusland (2x). In de gewichtscategorie tot 33 kg kaapte Hanne Waerzeggers ook goud weg na winnende partijen tegen Oekraïne, Spanje en Rusland (3x).

Voor Taekwondoschool Keumgang uit Diest is het al de tweede trofee voor ‘Sportprestatie’ op rij, tevens de derde keer in vijf jaar tijd. Vorig jaar won Bjarne Viskens, broer van Tasha, ook de trofee voor zijn Europese titel bij de cadetten. Een prachtig resultaat voor de Diestse Taekwondoschool. Hopelijk volgen nog meer fantastische prestaties in de komende jaren.