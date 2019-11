Taekwondo Keumgang levert schitterende resultaten in binnen- en buitenland

Kristien Bollen

21 november 2019

11u38 0

Taekwondoschool Keumgang behaalde afgelopen weekend topresultaten in binnen- en buitenland. Op zondag 17 november was de Dietse taekwondoschool van de partij op sparringtoernooien in België en Frankrijk. Onder leiding van trainer Jeffrey Excelmans gingen de jongste atleten opzoek naar eremetaal op de International Masters Limburg in Genk. De ervaren atleten verdedigen onze clubkleuren onder leiding van Jelle en Louis Vicca op de French Open in Parijs, een internationaal sparringtoernooi om rankingpunten te verdienen ter selectie van EK’s en WK’s.

Op de International Masters Limburg in Genk sleepten we maar liefst 8 medailles in de wacht. Ella Frederickx, Thijs Borgers en Zoë Engelen haalden een gouden medaille binnen. Shako Bakir, Elias Vankets, Jolisa Laleman en Alicia Badji keerden met zilver huiswaarts. Jenne Flamaing behaalde op zijn beurt een bronzen medaille. Milan Andries, Azad Yilmaz, Loïs Van Wesemael, Vincent Crijns en Yasser El Batati vielen net langs het podium.

Op de French Open in Parijs leverden we ook knappe resultaten. Taekwondoschool Keumgang trok met 5 medailles terug naar Diest. Elien Rabaut en Hanne Waerzeggers behaalden goud. Voor Tasha Viskens en Lies Vicca werd het een zilveren medaille en Niel Willems won het brons. Bjarne Viskens, Caroline Volders en Alicia Juarez vielen naast het podium.