Taartenspecialist La Bas verhuist naar stationsbuurt: “Nieuwe zaak verbouwen in coronacrisis was de hel maar we zijn blij dat we open kunnen” Dirk Desmet

26 mei 2020

17u32 0 Diest Afgelopen vrijdag heropende ‘La Bas’ voor het eerst de deuren in de Diestse stationsbuurt die de komende jaren opgewaardeerd wordt. De zaak bestaat al vijftien jaar maar verhuist nu van het centrum naar de stationsbuurt. “De verbouwing was hel maar het is gelukt”, zeggen uitbaters Brenda Jacobs (44) en Steve Vanlaer (48).

La Bas is een soort luxe bakkerij waar je terecht kan voor allerlei taarten en gebakjes. “Alles wat je in de oven bakt, maken wij. Dat zijn zowel zoete als zoute taarten maar ook een quiche zit in het aanbod bijvoorbeeld”, legt Brenda uit. Samen met haar man Steve Vanlaer plande ze de verhuis nog voor de coronacrisis uitbrak maar verhuizen deden ze uiteindelijk tijdens de crisis. “Het was een hel. Nu kan ik er alweer over praten maar het was best afzien. Aannemers moesten telkens afzonderlijk werken en konden niet samen aan de slag. Dat maakte de planning er niet makkelijker op maar het is dan toch gelukt. We staken ook onze laatste spaarcenten in dit pand en door de crisis mogen we nu maar half werken. Taarten en gebakjes kan je komen afhalen maar je mag ze niet nuttigen in de zaak met een lekkere koffie. Anderzijds prijzen we ons gelukkig dat we gezond zijn en toch kunnen werken”, vertelt Brenda.

Dat ze in de stationsbuurt belandden stond niet meteen in de sterren geschreven maar het koppel is wel blij met hun nieuwe locatie. “We runden vijftien jaar onze zaak in de Koning Albertstraat, in het centrum van de stad, maar hadden nog dromen en wilden onze zaak verder uitbouwen. We deden dat liever in een pand dat van ons was in plaats van in het huurpand in het centrum. Uiteindelijk kwamen we uit in de stationsbuurt waarvan we wisten dat die de volgende jaren compleet vernieuwd wordt. Onze zaak is gehuisvest in een mooie nieuwbouw en er is super veel parking. Toen we nog in het centrum zaten, merkten we alsmaar meer dat mensen moeite hadden om parking in de buurt te vinden. Wanneer je met grote taarten moet zeulen is het toch handiger als je dicht bij kan parkeren en dat kan nu zonder problemen”, gaat Brenda verder.

Versneld op de e-commercetrein gesprongen

Naast taarten op bestelling vult de zaakvoerster dagelijks ook haar vitrine waar mensen kunnen kiezen uit gebakjes en volledige taarten maar klanten kunnen ook een punt kopen. “Bake&Take noemen we onze formule. We merken dat mensen meer dan vroeger een take away formule appreciëren en dat niet iedereen wil gaan zitten om te genieten van zijn of haar taart. We hebben dan ook bewust het zitgedeelte kleiner gemaakt dan in onze vorige zaak en zetten iets meer in op take away. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen niet welkom zijn om aan een tafel te gaan zitten met een koffie of een ander drankje”.

De uitbaters springen trouwens ook versneld op de e-commercetrein en bouwen een website waar je online kan bestellen en betalen. Klanten zullen er zelf hun taart kunnen samenstellen en de exacte kostprijs ervan berekenen. “Heel wat mensen komen van ver naar onze zaak afgezakt en dan is het handig wanneer ze zo hun bestelling kunnen plaatsen. We lanceerden tenslotte ook ‘La Bas komt naar je toe’ waarbij we telkens een moment bepalen om in een specifieke regio aan huis te leveren. Via onze Facebookpagina kunnen klanten mee bepalen waar we volgende keer leveren en die formule slaat goed aan”, besluiten de uitbaters.