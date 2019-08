Stuntvliegtuigen en oldtimers te spotten op vliegveld Honderden piloten zetten dit weekend koers naar Schaffen Geert Mertens

14 augustus 2019

Voor de 36ste keer vindt op het vliegveld van Schaffen dit weekend de Oldtimer Fly & Drive-in plaats. Het evenement, dat georganiseerd wordt door Diest Aero Club (DAC) is uitgegroeid tot één van de grootste oldtimermeetings van auto’s, moto’s en woonwagens in Europa. Tijdens de vorige editie tekenden honderden piloten met oude en minder oude vliegtuigen present.

“In totaal waren er vorige editie meer dan 2000 voertuigen aanwezig”, zegt Joël Dewalheyns van het PR-team van DAC. Dat waren niet alleen vliegtuigen maar ook oldtimers. Elk jaar zijn er een aantal ‘specialletjes’. “Dit jaar zal het acrobatic team ‘Red Devils’ aanwezig zijn. Dat bestaat uit vier Marchetti’s SF-260.” Dat zijn rode stuntvliegtuigjes waarop haaientanden geschilderd zijn. “Op de static display zal eveneens een A-109 Hirundo luchtambulance te bezichtigen zijn.”

Vanuit alle windstreken komen er honderden vliegtuigen gevlogen naar Schaffen. “Dat gaat van prachtige collector toestellen tot recentere vliegtuigen”, voegt hij eraan toe. Ook de piloten van de toestellen zijn soms opmerkelijk. “Zo zal één van de langst vliegende piloten aanwezig zijn”, weet Joël. Voor de piloten zijn ook prijzen voorzien. Zo krijgt de jongste piloot en het oudste toestel een prijs. Net als diegene die het langst naar Schaffen heeft gevlogen.

Niet alleen wordt er ingezet op vliegtuigen, ook oude auto’s zijn te bezichtigen. “Honderden auto’s, moto’s en militaire voertuigen zullen van de partij zijn.”

Daarnaast zijn er ook infostandjes over de drie clubs die op het vliegveld gevestigd zijn, namelijk DAC, Diest Model Club met hun modelvliegtuigen én PCV-skydiveclub. De echte durvers kunnen luchtdopen met helikopter of motorvliegtuig maken. “Net als een rit rond het vliegveld met een legervoertuig.”

Voor de verzamelaars is er een markt met collector items, kledij en accessoires. De kinderen kunnen zich uitleven op een minikermis en springkastelen. “Bij goede weersomstandigheden verwachten we opnieuw meer dan 14.000 bezoekers”, klinkt het. “Dat gaat van gepassioneerde liefhebbers van rijdende of vliegende oldtimers tot en met gezinnen die er een leuke en leerrijke daguitstap van maken.”

Het vliegveld van Schaffen is gelegen aan de NIeuwe Dijkstraat 77. De voorverkoop voor het evenement bedraagt 10 euro, aan de kassa betaal je 12 euro. Een weekendticket is 18 euro. Voor kinderen onder de 12 jaar is de toegang gratis. In de buurt is er gratis parking. Voor meer informatie: flyin.dac.be.