Stuk gereden beugels bleven een maand liggen bij de schoolpoort Tom Van de Weyer

29 mei 2019

17u42 0

De schade aan de stoep voor de vrije basisschool van Molenstede wordt kortelings hersteld. Op 22 april was een bestuurder met zijn wagen ingereden op de omegabeugels die het voetpad scheiden van de school. De stuk gereden delen bleven een hele maand ter plaatse liggen. In tussentijd werden hekken gezet rond de plek van het ongeval.

De N-VA-fractie was niet te spreken over de situatie. “De kinderen moeten ongehinderd naar school kunnen gaan. Pas op 24 mei werd het puin geruimd. De storende elementen hadden best veel eerder kunnen weggehaald worden”, zegt raadslid Lydia Mertens.

“De verzekeringen moesten eerst afgehandeld worden”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).“We hadden nieuwe omegabeugels besteld op 9 mei, maar die waren niet meer in voorraad, dus moesten we wat langer wachten.”