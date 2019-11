Street Art fleurt KSD-basisschool 't Minnepoortje in Assent op Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

14u42 2 Diest In samenwerking met Bazarts maakten de kinderen van ’t Minnepoortje in Assent kennis met Street Art. De leerlingen van het zesde leerjaar leerden de kneepjes van het graffiti-vak.

Omdat de school deel uitmaakt van de Kinderkosmosgroep van elf basisscholen binnen KSD, zetten ze het thema ‘kosmos en ruimte’ extra in de verf gezet, en dat zeer letterlijk op een van de schoolmuren.

Ook de kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar leerden meer over Street Art, meer bepaald over Bué de Warrior, het pseudoniem van Dave De Rop, een graffiti-artiest uit Gent. Bué is de kleinzoon van Eduard De Rop, een van de eerste medewerkers van Willy Vandersteen. De kinderen werden tijdens dit project echte kunstenaars waarbij ze hun eigen ‘vogel-monster’ creëerden.