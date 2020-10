Steven Van Braeckel (KFC Diest) na eerste zege op Zwarte Leeuw: “Eindelijk beloond voor het harde werk” Sven Oeyen

04 oktober 2020

20u33 0 Diest Derdenationaler KFC Diest heeft zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Het Warandeteam trok zaterdagavond met het mes tussen de tanden naar het veld van het Antwerpse Zwarte Leeuw en wist zich daar naar een deugddoende 1-3-zege te knokken.

KFC Diest heeft de druk dus goed doorstaan? “Er was vooraf inderdaad wel wat spanning”, beseft middenvelder Steven Van Braeckel. “Als enige ploeg in de reeks nog met nul punten staan, dat is niet plezant. Dan word je geviseerd. Zwarte Leeuw had vier op zes gehaald. Het was een stugge ploeg, met veel gestalte. Maar uiteindelijk had ik er toch wel iets meer van verwacht. Zij hanteerden vaak de lange bal, terwijl wij -ondanks die nul op zes- onze technisch vaardige speelstijl niet echt aangepast hebben.”

Eindelijk beloond

“De match had eigenlijk bij de rust al gespeeld moeten zijn”, aldus Van Braeckel. “Moding en Commers hadden op korte tijd al voor de 0-2 gezorgd. Maar toen floot de scheidsrechter plots een penalty die er echt wel geen was. Die 1-2 bij de rust was een wereld van verschil, maar we zijn goed in blok blijven spelen. Iedereen voelde aan dat we het konden waarmaken en we zijn voor mekaar blijven knokken. De ontlading na afloop was groot. Er wordt elke week opnieuw hard gewerkt op training en daar zijn we nu eindelijk ook eens voor beloond geworden. Dit was een flinke opsteker voor het ganse team.”

Snel zekerheid

De kop is er dus af voor KFC Diest, dat bij zijn terugkeer in het nationale voetbal graag zo snel mogelijk zekerheid wil over het behoud. “Deze prestatie geeft hoop en nieuwe moed”, besluit Van Braeckel. “Nu staan we weer tussen de mensen en ik hoop dat we voor de winterstop toch al het gevoel kunnen hebben dat we gered zijn. Met al die coronatoestanden is het niet altijd even simpel, maar we moeten de situatie respecteren. Het bestuur doet zijn uiterste best om alles vlot te laten verlopen. We hebben allemaal een project voor ogen en het is nu aan de spelers om daar ook in mee te gaan.”