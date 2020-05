Sterke cannabisgeur doet dealers de das om

Kristien Bollen

22 mei 2020

Een politieploeg van zone Demerdal-DSZ werd woensdag rond 20.30 uur opgeroepen naar een appartementsgebouw in het centrum van Diest. Bewoners van het gebouw klaagden over een sterke cannabisgeur die vanuit een appartement kwam. Toen de politie aanklopte, duurde het erg lang voor de deur werd geopend. Ook tijdens de aanwezigheid van de politie binnen in het appartement gedroegen de bewoners zich eigenaardig. Omwille van de vele aanwijzingen dat er zich drugs bevonden in dit appartement, werd er een drugshond ingezet en hield de politie een huiszoeking. De agenten troffen 490 euro cash geld, een precisieweegschaal, cocaïne in verschillende paxons en een ruime hoeveelheid cannabis aan. De cannabis zat onder andere verstopt in een zwarte rugzak in de dakgoot van het gebouw. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de twee bewoners van het appartement op verdenking van handel in verdovende middelen. Zij werden vrijdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. Eén persoon werd aangehouden.