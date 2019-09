Startsnelheid aan verkeerslichten komt jonge bestuurder duur te staan Kristien Bollen

29 september 2019

Een jonge bestuurder demonstreerde zaterdagavond rond 21.55 uur op het kruispunt Citadellaan met de Diestersteenweg zijn startsnelheid aan de verkeerslichten. Toen hij enkele minuten later aan een controle onderworpen werd, had hij pech want zijn voorlopig rijbewijs liet hem niet toe om in het weekend na 22 uur een voertuig te besturen. Zijn broer kwam hem ophalen.