Startmoment trage wegen vdt

20 september 2019

De stad Diest werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant aan een realistisch toekomstplan voor haar trage wegen. “Het doel is om deze paadjes en wegen in de toekomst sterker in te zetten als netwerk voor wandelaars en fietsers, los van gemotoriseerd verkeer”, klinkt het. “Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste inwoners die hun mening willen geven over de trage wegen in hun buurt. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan het participatietraject. Op dinsdag 1 oktober vindt het startmoment plaats om 19.30 uur in Den Amer. Schrijf je in via www.diest.be/trage-wegen.