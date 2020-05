Stadsmuseum weer open vanaf dinsdag 2 juni DDH

30 mei 2020

12u16 0 Diest Het stadsmuseum De Hofstadt in Diest gaat op dinsdag 2 juni ook weer open. De tentoonstelling rond het werk van schilder Hans Laagland wordt verlengd tot en met zondag 13 september. Voorlopig kom je er alleen in na reservatie.

De voorbije weken werd achter de schermen hard gewerkt om een bezoek op een veilige manier te laten verlopen. Op de vloer werd bijvoorbeeld een verplicht te volgen parcours uitgestippeld met pijlen. Wanneer je een bezoek wilt brengen aan het museum moet je, 24 uren op voorhand, reserveren. Per kwartier mag er 1 entiteit - dat wil zeggen een individu, koppel of gezin – naar binnen. De bezoekers moeten aan de ingang wachten tot een medewerker hen komt ophalen. Het dragen van een mondmasker is dan weer niet verplicht maar het wordt wel aangeraden. De verantwoordelijken vragen tenslotte het bezoek te beperken tot een half uur zodat iedereen de kans krijgt om de tentoonstelling te bewonderen. Reserveren kan je door een mail te sturen naar museum@diest.be of door te bellen naar het nummer 013/35.32.09 ( vanaf dinsdag 2 juni). Het stadsmuseum is gelegen op de Grote Markt in Diest.