Stadsbestuur zoekt kandidaten voor uitbating van cafetaria-dorpscafé ‘t Kroonrad



Kristien Bollen

15 juni 2020

11u33 1 Diest Molenstede heeft een rijk verenigingsleven met veel socio-culturele - en sportverenigingen. Centraal in het dorp staat ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis. Gasten kunnen er terecht voor een hapje en tapje, een leuke babbel, een feestje op maat, het volgen van evenementen op televisie, een après-vergadering,… en zeker na een fikse wandeling of fietstocht is het dorpscafé en het terras de plaats bij uitstek voor een aangename rustpauze. Het stadsbestuur zoekt nu een uitbater voor cafetaria-dorpscafé ‘t Kroonrad.

De huidige nieuwbouw voorziet een nieuwe sportzaal, een polyvalente ruimte én een nieuwe cafetaria. Dit centraal gelegen dorpscafé is voorzien van een ruime verbruikszaal, een keuken uitgerust om snacks aan te bieden, een berging, aparte toiletten én een overdekt buitenterras met zicht op de Dorpsstraat. Het geheel kan autonoom fungeren, afgesloten van de rest van het complex. Via een glazen wand is er vanuit ‘t Kroonrad zicht op de nieuwe sportzaal.

Met de geknipte persoon kan ‘t Kroonrad zijn functie als dorpscafé ten volle waarmaken. De concessievoorwaarden vind je online terug. De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 30 september 2020 om 11 uur. Er is de mogelijkheid om het pand te bezichtigen en bijkomende informatie te vragen. Gelieve hiervoor een afspraak te maken met André Gijbels.

Praktisch

Wat? Kandidaatstelling voor uitbating van de cafetaria / dorpscafé ‘t Kroonrad

Wanneer? Aanvraag voor 30 september 2020 om 11 uur indienen

Waar? Kandidatuur binnenbrengen ter attentie van GEVA-VZW- Ontmoetingscentra Diest, Grote Markt 1, 3290 Diest

Contactgegevens? André Gijbels, OC ’t Molenhuis, Dorpsstraat 45, 3294 Molenstede, molenhuis.rvb@gmail.com, 0475/87.98.23