Stadsbestuur en Fietsersbond benadrukken belang van zone 30 Kristien Bollen

31 juli 2020

18u50 0 Diest Samen met de Fietsersbond start Diest vanaf 15 augustus een sensibiliseringscampagne om de aandacht opnieuw te vestigen op zone 30.

Vanaf 15 augustus start de sensibiliseringscampagne om het belang van de zone 30 te benadrukken. “Het naleven van de aangegeven snelheid is van groot belang voor een veilige en leefbare omgeving voor alle weggebruikers en bewoners”, benadrukt burgemeester Christophe De Graef.

De zone 30 geldt al enkele jaren in het centrum van Diest. Uit diverse studies blijkt dat de impact gevoelig lager ligt bij een aanrijding aan 30 kilometer per uur dan bij een aanrijding aan 50 kilometer per uur.

De Fietsersbond is partner bij het initiatief en zal op geregelde tijdstippen de wegbestuurders actief sensibiliseren. “Om mensen te overtuigen om te gaan fietsen, is verkeersveiligheid erg belangrijk. We werken daarom graag samen met de stad Diest om extra aandacht te geven aan de zone 30 in het centrum”, reageertJos Wouters, voorzitter van de Fietsersbond Diest.

Raamaffiche

De campagne zal onder andere via raamaffiches in het straatbeeld verschijnen. Inwoners van Diest kunnen die affiche vanaf 15 augustus zelf downloaden via de website www.diest.be/zone30 of een eigen exemplaar afhalen bij de dienst Toerisme in de Koning Albertstraat 16a.