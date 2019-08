Stadhuis nog hele dag open maar sluit morgen tot maandag Kristien Bollen

14 augustus 2019

09u22 0 Diest Het stadhuis zal donderdag, vrijdag en zaterdag gesloten zijn. Je kan er dus alleen nog vandaag (zowel in de voor- en de namiddag terecht om documenten of huisvuilzakken ed af te halen.

Let wel, de Grote Markt is de hele dag afgesloten voor verkeer om wille van de woensdagmarkt en opbouw Salsa Musical)

Thuisloket

Via het Thuisloket kan je wel terecht online.Je kan van thuis uit via de website attesten aanvragen zoals ‘Samenstelling van gezin’ of ‘attest van woonst’.

Ook een uittreksel strafregister kan je van thuis aanvragen. Dit alles via de website die je verder doorstuurt naar EGovflow. Attesten komen dan onmiddellijk in je e-mail terecht.